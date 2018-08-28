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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:32 م
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ترامب يتراجع عن خطة لخفض ميزانية المساعدات الخارجية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:20 م
ترامب يتراجع عن خطة لخفض ميزانية المساعدات الخارجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال مساعدون فى الكونجرس ومسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت عن خطط لتجاوز الكونجرس وخفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية وذلك بعد معارضة شديدة من المشرعين.

كانت رويترز قد ذكرت فى 16 أغسطس أن مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم معلومات من أجل حزمة "إلغاءات" كانت ستؤدى إلى تخفيضات كبيرة فى المساعدات الخارجية.

وقال السناتور الديمقراطى باتريك ليهى نائب رئيس لجنة المخصصات فى بيان "هذا قرار محل ترحيب".


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