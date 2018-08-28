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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:02 م
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تحرير 1699 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:32 م
تحرير 1699 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1699 مخالفة مرورية متنوعة و شملت518 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و80 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و90 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و146 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو48  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 38 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 44  رخصة لمخالفة البيئة و 114 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 33رخصة لمخالفة خط السير و40 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و39 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 27 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 94 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و22 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و33 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و49 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  14سيارة متروكة و71 مخالفة إزالة فاميه وتحرير50 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و46 مخالفة مواقف عشوائية و39 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير49 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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