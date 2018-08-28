تحرير 1525 مخالفه مرورية متنوعة فى حملات مكبرة لمديرية أمن المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملات مرورية وأمنية وتموينية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية .

شنت مباحث التموين بالمديرية، حملة مكبرة للقضاء على ترويج السلع مجهولة المصدر، والحد منها أسفرت عن ضبط 49 قضية متنوعة.

كما شنت المديرية حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية، اسفرت عن تنفيذ 7 قرارات ازالة فورية لتعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، و 34 قرار تعدي على منافع الري، 19 قرار تعدي علي منافع الصرف، 3 قرارات تعدي علي منافع نهر النيل، وقرار تعدي علي منافع الأوقاف، باجمالي 3 فدان و7 قيراط و3 سهم بمساحة 13869 متر تقريباً وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مرورية انضباطية بدائرة المديرية أسفرت عن ضبط 1525 مخالفه متنوعة، شملت حالة سير عكس الإتجاه، 140 حالة إنتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 89 سيارة بدون رخصه قيادة، 92 سيارة بدون رخصه تسيير، 3 سيارة بدون لوحات، 45 حالة سحب تراخيص، 6 توك توك بدون لوحات، 29 دراجة نارية بدون لوحات، 1110 مخالفة على نموذج 125 مرور ، وفي مجال ضبط السيارات المتروكة تم ضبط 10 سيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية على كافة مواقف السيارات الأجرة و السرفيس لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدي لكافة صور المخالفات من مواقف عشوائية وانتظار خاطئ ، بدائرة المديرية، اسفرت عن ضبط 13 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر داخل السيارة ، و 16موقف عشوائى .

كما شنت المديرية حملة بالظهير الصحراوي بمركز السادات، اسفرت عن فحص 10 مزارع بمدق يوسف العرايشي دائرة مركز السادات، وفحص 35 شخص جنائي تبين أنهم غير مطلوبين عدا 3 أشخاص بإجمالي 3 احكام، كما تم فحص 10 شخص سياسي تبين أنهم غير مطلوبين، وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 31 شقة مفروشة و 81 شخص من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم فحص جنائي تبين أنهم غير مطلوبين.