video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 11 محضرًا تموينيًا فى حملة بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:23 ص
تحرير 11 محضرًا تموينيًا فى حملة بالقناطر الخيرية جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
شنت الجهات التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية برئاسة رجب النقيدى رئيس المدينة، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ولبيئية بالقناطر الخيرية والإدارة الصحية وإدارة شئون البيئة بالمجلس، حملة على قطاع المخابز بقطاع الوحدة المحلية بسندبيس (سندبيس - قرنفيل)، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر صحة وبيئية للمخابز المخالفة لعدم توافر الاشتراطات الصحية والنظافة العامة وعدم وجود سجل بيئى فى تلك المخابز، وتم أخذ عينات من الدقيق والنخالة من المخابز لفحصها والت أكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين القليوبية تعلن استمرار إضافة المواليد على البطاقات غدا

اخبار القليوبية

اخبار مصر

صحة القليوبية

القناطر الخيرية

محافظ القليوبية

المخابز




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة