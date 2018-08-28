تحرير 11 محضرًا تموينيًا فى حملة بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الجهات التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية برئاسة رجب النقيدى رئيس المدينة، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ولبيئية بالقناطر الخيرية والإدارة الصحية وإدارة شئون البيئة بالمجلس، حملة على قطاع المخابز بقطاع الوحدة المحلية بسندبيس (سندبيس - قرنفيل)، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر صحة وبيئية للمخابز المخالفة لعدم توافر الاشتراطات الصحية والنظافة العامة وعدم وجود سجل بيئى فى تلك المخابز، وتم أخذ عينات من الدقيق والنخالة من المخابز لفحصها والت أكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة.