تجديد ندب "سطوحى أحمد" عميدًا لـ"طب بيطرى أسيوط"

أسيوط - محمود عجمى

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، قرارًا بتجديد ندب الدكتور سطوحى أحمد سطوحى الأستاذ بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى بأسيوط، بعمل عميد الكلية بالوادى الجديد، وذلك لمدة عام أكاديمى آخر.

كما شملت القرارات، قيام الدكتورة سحر بطرس نجيب الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى قيام الدكتور محمد محمد عبد الحكيم الأستاذ المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.