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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:38 ص
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تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف وقتل مواطن بدار السلام لـ 23 أكتوبر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:12 ص
تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف وقتل مواطن بدار السلام لـ 23 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة المتهمين بقتل واحتجاز مواطن لخلافات مالية، لجلسة  23 أكتوبر لندب محامي عن المتهمين الأول والثالث. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد أبو كريشة و محمد الشامي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج. 
 
أسندت النيابة للمتهمين أحمد يوسف وشهرته "وليد " صاحب مقهي، و مي محمود "ربة منزل"، و علي يوسف "نقاش"، و أمل سيد "ربة منزل"، وطارق أيمن "سائق توك توك"، تهمة قتل المجني عليه محمد أيمن  فتوج عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وأعدا لتنفيذ مأربه سلاحا أبيض سكين وكابل كهربائي وحبل بلاستيكي، واستدرجه لمسكنه وما أن  ظفر به انهال عليه ضربا علي رأسه بالكابل الكهربائي، فأحدث إصابته، كما قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه حتى فارقت روحه الجسد.
 
كما أسندت النيابة للمتهمة الثانية تهمة استدراج لمسكن المتهم الأول، وحيازة باقى المتهمين للأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، وتسهيل مهمة خطف المجنى عليه.
 
 
 

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