بومبيو: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وهو معبر دولى

واشنطن (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والمضيق هو معبر دولى.

وأكد بومبيو ـ فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستمر فى العمل مع شركائها لضمان حرية الملاحة والتجارة عبر المعابر المائية الدولية.

وكان بومبيو أكد فى بيان صحفى فى وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدافع بقوة ضد ادعاءات إيران أمام محكمة العدل الدولية.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكى بمواصلة بلاده العمل مع حلفائها لمواجهة أنشطة النظام الإيرانى المزعزعة للاستقرار فى المنطقة، ومنع تمويله للإرهاب، ومعالجة انتشار الصواريخ البالستية وغيرها من الأسلحة التى تهدد السلم والاستقرار الدوليين.

وأضاف بومبيو، أن بلاده ستعمل على ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، كما ستقف مع الشعب الإيرانى الذى يتوق إلى بلد خال من القمع وتتوفر فيه فرص اقتصادية وحكومة نزيهة.