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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:56 م
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بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن والأوقاف والإسكان بـ 100 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:10 م
بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن والأوقاف والإسكان بـ 100 مليون جنيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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عقدت لجنة تسيير برنامج سكن كريم اجتماعها الأول برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وعضوية وحضور ممثلى وزارات الإسكان والمرافق، التخطيط، التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومؤسسة مصر الخير.

تناول الاجتماع  فى جلسته الاولى الاطلاع على أولويات العمل ببرنامج سكن كريم  للفترة المقبلة، حيث استمعت اللجنة إلى عرض تقديمى للبرنامج  كأحد برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة والأهداف والإنجازات التى تم تحقيقها فى ضوء استهداف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وبصفة خاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والمستفيدين من الضمان الاجتماعى، وذلك بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ورفع كفاءتها ومدها بوصلات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية و بناء الاسقف

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، الموقف التنفيذى لبرنامج سكن كريم، حيث أشارت إلى أن حجم التغطية الفعلية للأسر المستفيدة  ارتفع خلال أغسطس الجارى إلى 26 ألف أسرة بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون جنيه .

وأوضحت غادة والى، أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تعمل من خلالها وتضم القاعدة بيانات 25 مليون مصرى ممن تقدموا بطلبات للحصول على برامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة.

وكشفت أنه سيتم خلال ايّام توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى الأوقاف والإسكان بقيمة 100 مليون جنيه إلى جانب توقيع عدد من بروتوكولات تعاون مع شركاء القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين شركاء العمل بالبرنامج والعمل وفق جداول زمنية محددة تحقق رؤية العمل المستهدفة، إضافة إلى  أهمية جذب الاستثمارات للبرنامج وتشجيع ممولى القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإنجاز مستهدفات البرنامج والتوسع فيها.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بالمتابعة ستقوم بالإشراف على تنفيذ المخططات التفصيلية وتنسيق مصادر تمويل البرنامج اضافة الى التعرف على تحديات التنفيذ والآليات اللازمة لتحقيق انجازات البرنامج فى ضوء تحديد الاولويات

ويذكر أن المرحلة الاولى من برنامج سكن كريم تستهدف توفير مياه الشرب النقية لإجمالي 4,785 أسرة و الوصلات المنزلية للصرف الصحي لحوالى 67 ألف أسرة، إضافة الى ترميم المنازل وبناء أسقف لإجمالي 5,108 أسرة وإتاحة فرص لتشغيل 20 ألف شباب القرى وصغار المقاولين في مشروعات كثيفة العمالة، إضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية ويبلغ إجمالى تمويل المرحلة الأولى  لبرنامج سكن كريم  550 مليون جنيه ويستهدف فى مرحلته الأولى 27 قرية فى 17 مركزا فى 5 محافظات وهى المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وتتراوح قيمة الدعم المقدم للمنازل بالبرنامج ما بين 4 آلاف إلى 25 ألف جنيه .
 


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