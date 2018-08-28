بروتوكول تعاون بين الاتصالات واليونيسف لتمكين الأطفال ذوى الإعاقة

كتبت: هبة السيد

شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يهدف إلى التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين ودمج الأطفال الأكثر احتياجًا وذوى الإعاقة فى المجتمع.

يأتى هذا البروتوكول فى إطار حرص الوزارة على توثيق الروابط وتعميق أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة، وتعظيم الاستفادة من برامج منظمة يونيسيف فى العديد من المجالات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع البروتوكول الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، وبرونو مايس مدير صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى مصر.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم الاستفادة من دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة فى تمكين وتنمية قدرات جميع الفئات المجتمعية لاسيما الأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك جهود منظمة يونيسيف فى ذات المجال وتضافر جهود الطرفين لتحقيق القاسم المشترك فى استراتيجيتهما فى هذا المجال.

و صرحت الدكتورة عبير شقوير مستشار الوزير للمسئولية والخدمات المجتمعية، بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تثمن التعاون مع منظمة اليونيسف وتحرص على تعميق اواصره لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الأطفال ذوى الإعاقة فى مجالات التعليم، والابتكار وحماية الاطفال على الإنترنت والاستفادة من الخبرات الدولية للمنظمة العالمية وأفضل الممارسات ذات الصلة، والذى يأتى ضمن أهم أولويات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية، لا سيما دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

من جانبه قال برونو مايس، ممثل منظمة يونيسف فى مصر "إننى سعيد بهذا التعاون، لأنه سيوفر مجموعة من البرامج المتكاملة لتحسين الوصول الشامل لخدمات التعليم والحماية لأكثر الأطفال احتياجًا فى مصر. ومن المهم زيادة فرص حصول الأولاد والبنات على التعليم، وكذلك تحسين نوعية التعليم المقدم فى بيئة تكفل الحماية للأطفال على الإنترنت".

ويتضمن نطاق عمل البروتوكول التعاون فى عدد من المجالات المشتركة وهى: دعم توسيع نطاق نموذج المدرسة الدامجة لليونيسيف فى عدد من المدارس الحكومية المصرية المختارة فى عدد من المحافظات بهدف تعزيز مهارات الأطفال ذوى الإعاقة وتحسين البيئة الداعمة لتمكينهم فى المجتمع، وتوفير إمكانية الوصول التكنولوجى إلى المصادر ومعدات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة، وتوفير التدريب المهنى للمعلمين فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ ورقمنة وتوفير المواد التدريبية من خلال “مسابقة الابتكار فى تطوير التكنولوجيا المساعدة فى التعليم" بالإضافة إلى تنظيم الألعاب الأولمبية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومواصلة الجهود لتعزيز العملية التعليمية فى المدارس المجتمعية.

كما يتضمن البروتوكول تعزيز الابتكار الرقمى على مستوى الجمهورية: وذلك من خلال التوسع فى استخدام الحلول التقنية مفتوحة المصدر والتى تسمح بتسريع تحقيق نتائج الابتكار بين الأطفال والنشء فى مصر، ودعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها من خلال تحديد وتشجيع الشركات الناشئة المصرية المؤهلة لتطوير حلول تقنية مفتوحة المصدر للأطفال تؤهلهم للحصول على فرص استثمار أو التمويل المشترك، ولاسيما من صندوق الابتكار التابع لليونيسيف، والعمل سويًا على زيادة الوعى بالمبادرات المتعلقة بتطوير وتشجيع الابتكار على مستوى الجمهورية والسعى للحصول على الدعم فى جذب الشركاء المحتملين.

كذلك تعزيز جهود حماية الأطفال على الإنترنت من خلال إصدار كتيب للمبادئ التوجيهية خاص بالحلول التقنية وتكنولوجيا المحتوى، ومساعدة الوزارة فى ترجمة المحتوى إلى اللغة العربية، وتقديم أدوات حماية للأطفال لمختلف المنصات الإليكترونية. وتوفير محتوى توعوى عن الحماية، وصياغة رسائل توعية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع حول حماية الأطفال على الإنترنت، وإنتاج وتوفير مناهج تعليمية للمنظمات غير الحكومية عن حماية الأطفال على الإنترنت، وكذلك إدماج منهج حماية الأطفال على الإنترنت فى برامج اليونيسيف القائمة، وتوفير الدورات التدريبية الخاصة بالمراكز المجتمعية الدامجة. وأخيرًا إضافة قضايا تمكين وحماية الأطفال على الإنترنت إلى أجندة سفراء يونيسف للنوايا الحسنة.