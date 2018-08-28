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برلمانى روسى يقترح نشر أسلحة نووية فى سوريا للرد على واشنطن

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:35 ص
برلمانى روسى يقترح نشر أسلحة نووية فى سوريا للرد على واشنطن بوتين
أ ش أ
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صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدوما للسياسة الاقتصادية والتنمية المبتكرة وريادة الأعمال، فلاديمير جوتينيف بأن الولايات المتحدة تخطت "الخط الأحمر" فى علاقاتها مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن جوتينيف قوله أنه يجب على الرئيس الروسى أن يفكر فى الرد المناسب مثل تعليق الاتفاق بشأن الصواريخ النووية مع واشنطن ونشر أسلحة نووية خارج البلاد على سبيل المثال، فى سوريا.

وأضاف النائب أن هذه الخطوة تساعد "ليس فقط في تخفيف العقوبات، ولكن أيضا تسبب الضرر"، وقال " الضغط على روسيا سيزداد فقط فى مجال التعاون العسكرى التقنى، فيما يتعلق ببيع الأسلحة إلى الخارج ، نرى أن الأمريكيين يتحدثون الآن عن فرض عقوبات على الدول التى ستشتري أسلحة روسية…وينبغى الاستماع إلى رأى بعض الخبراء الذين يقولون إنه يتوجب على روسيا تعليق تنفيذ اتفاق عدم نشر التكنولوجيا الصاروخية وكذلك أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتنشر أسلحة تكتيكية نووية خارج البلاد، وأنا لا أستبعد أن تكون إحدى الدول التى ستنشر فيها الأسلحة هى سوريا حيث يوجد عندنا قاعدة جوية محمية".

واختتم جوتينيف قائلا " إن حزمة العقوبات التالية تجبر روسيا على "رسم خطوطها الحمراء"، وكل التدابير المقترحة ستصبح "ذريعة خطيرة للغاية".


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