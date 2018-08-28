انطلاق اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة بالقاهرة

كتب مصطفى عنبر

إنطلقت اليوم بالقاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين ، للتحضير للجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وعمر البشير والتي تستضيفها الخرطوم في أكتوبر القادم.

شارك في اجتماعات اللجنة الوزارية وزراء: الزراعة، الصناعة، التجارة، الصحة، الشباب والرياضة ووزير الدولة بوزارة النقل، إلى جانب وكلاء وزارات الخارجية والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام للمجلس السوداني للتخصصات الطبية.

وقال بيان صادر عن السفارة السودانية فى مصر، أن الاجتماعات التي بدأ برنامجها اليوم، تبحث بلقاءات بين الوزراء والمسئولين من الجانبين، مسار تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين التي تبلورت خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان في يوليو الماضي، وزريارة الرئيس عمر البشير إلى مصر في مارس الماضي، والاتى قضتا بتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي والحيواني، وتسريع التعاون في مجالات الربط الكهربائي والسككي، إلى جانب تعزيز العمل في مجال التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق بين وزارتي الخارجية في المحافل الدولية والاقليمية.