video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها من المدينة المنورة لإعادة الحجاج

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:46 م
اليوم.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها من المدينة المنورة لإعادة الحجاج مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى- محمد طنطاوى
إضافة تعليق
يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم أولى رحلات مصرللطيران القادمة من مطار المدينة المنورة حيث تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم ٥ رحلات جوية  إلى القاهرة.
 
كما تسير مصر للطيران ١٤ رحلة جوية من جدة إلى مطار القاهرة لعودة ٣٥٠٠ حاجًا من جدة والمدينة المنورة من حجاج التضامن والقرعة وشركات السياحة والترانزيت متضمنة رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.
 
وقالت الشركة في بيان إنها ستسير غدا الأربعاء ٢٠ رحلة جوية بواقع ٨ رحلات من المدينة المنورة و١٢ من جدة لنقل ٤٣٠٠ حاجًا من حجاج السياحة والتضامن والقرعة والترانزيت من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو.
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تنقل 8300 حاج على متن 43 رحلة من جدة والمدينة

مصر للطيران تسير 28 رحلة جوية اليوم وغدا لعودة 5100 حاجاً إلى أرض الوطن

مصر للطيران تسير اليوم 14 رحلة لإعادة أكثر من 3 آلاف حاج من الأراضى المقدسة

مطار القاهرة

مصر للطيران

باماكو

الحج

الأراضي المقدسة

التضامن

حج القرعة




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة