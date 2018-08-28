اليوم.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها من المدينة المنورة لإعادة الحجاج

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم أولى رحلات مصرللطيران القادمة من مطار المدينة المنورة حيث تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم ٥ رحلات جوية إلى القاهرة.

كما تسير مصر للطيران ١٤ رحلة جوية من جدة إلى مطار القاهرة لعودة ٣٥٠٠ حاجًا من جدة والمدينة المنورة من حجاج التضامن والقرعة وشركات السياحة والترانزيت متضمنة رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.

وقالت الشركة في بيان إنها ستسير غدا الأربعاء ٢٠ رحلة جوية بواقع ٨ رحلات من المدينة المنورة و١٢ من جدة لنقل ٤٣٠٠ حاجًا من حجاج السياحة والتضامن والقرعة والترانزيت من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو.