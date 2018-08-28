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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:41 م
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اليابان تنشىء وكالة للهجرة للتعامل مع تدفق أعداد العمال الأجانب إلى البلاد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:19 م
اليابان تنشىء وكالة للهجرة للتعامل مع تدفق أعداد العمال الأجانب إلى البلاد شينزو آبى رئيس وزراء اليابان
/أ ش أ/
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ذكرت مصادر حكومية يابانية أن (طوكيو) سوف تنشيء وكالة للهجرة للتعامل مع تدفق أعداد العمال الأجانب إلى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن المصادر قولها "إنه فى الوقت الذى من المقرر أن تفتح فيه طوكيو أبوابها للعمال ذوى الياقات الزرقاء من الخارج، فى شهر أبريل القادم، قررت الحكومة اليابانية أن ترفع مستوى مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل اليابانية ليرقى إلى مستوى وكالة، من أجل الاستجابة للزيادة المتوقعة فى أعداد العمال" .. مضيفة "أن اليابان ستشرع فى قبول العمال الأجانب فى أبريل المقبل، بمقتضى وضع جديد للإقامة والذى من المتوقع أن تتم مناقشة تفاصيله فى البرلمان، الخريف المقبل، وستطلب وزارة العدل 3 مليار ين يابانى لإنشاء هذه الوزراة".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تقبل الحكومة اليابانية مئات آلالاف من الأجانب العاملين فى مجالات : الرعاية التمريضية والزراعة والانشاءات والفندقة وبناء السفن والتصنيع ومصائد الأسماك، الأمر الذى قد يكون نقطة تحول فى سوق العمالة اليابانية، وذلك فى الوقت الذى تتصدى فيه البلاد لانخفاض السكان ونقص العمالة.

يذكر أن أعداد العمال الأجانب فى اليابان تزاديت خلال السنوات الأخيرة، وسط نقص أعداد العمال، فوفقا لإحصاءات جمعتها وزارة الصحة والعمل والرفاه اليابانيتين، فإن أعداد العمال الأجانب فى البلاد قد تضاعفت من 680 ألفا عام 2012 إلى 28ر1 مليون فى أكتوبر عام 2017، وساهمت الصين بأكبر عدد من العمال الأجانب من إجمالى العمالة لعام 2017 حيث بلغ 370 ألفا، وتتبعها فيتنام ثم الفلبين.

 


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