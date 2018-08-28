اليابان تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد غازات الاحتباس الحرارى أكتوبر القادم

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أعلنت وزارة البيئة اليابانية إطلاق قمر صناعى جديد لرصد الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى فى 29 من شهر أكتوبر القادم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) اليوم الثلاثاء أن القمر الصناعى الجديد (إيبوكي-2) سيكون خلفا للقمر الصناعى (إيبوكي-1) الذى تم إطلاقه فى عام 2009.

وأضافت الإذاعة اليابانية أن القمر الصناعى الجديد سيكون لديه القدرة على قياس مستويات ثانى أكسيد الكربون بدقة تصل إلى 8 أضعاف المستوى الذى كان يقوم به القمر الصناعى القديم وذلك بفضل أجهزة الاستشعار عالية الأداء.

وسيسجل القمر الصناعى الجديد مستويات غازات ثانى أكسيد الكربون والميثان وأول أكسيد الكربون من الفضاء، وسيكون قادرا على التمييز بين ما إذا كان ثانى أكسيد الكربون تم انبعاثه من الحيوانات والموارد الطبيعية الأخرى، أم تم تصريفه صناعيا من المصانع والمصادر البشرية الأخرى.

وقال وزير البيئة اليابانى ماساهارو ناكاجاوا - فى تصريح للصحفيين - إن بعض الدول النامية ليس لديها نظام ملائم لتقدير انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.

وأعرب ناكاجاوا عن أمله فى أن تساهم البيانات الصادرة عن القمر الصناعى "إيبوكي-2" فى الجهود العالمية الرامية لمعالجة التغير المناخى، وذلك من خلال التحقق من كميات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى التى أبلغت عنها دول أخرى بناء على اتفاقية باريس للمناخ.