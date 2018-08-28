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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:55 م
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"المهن الطبية" تبحث مع رجال أعمال كازاخ لإنشاء أول منطقة حرة لتصنيع الأدوية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:37 م
"المهن الطبية" تبحث مع رجال أعمال كازاخ لإنشاء أول منطقة حرة لتصنيع الأدوية المهن الطبية تلتقى وفد من رجال الأعمال الكازاخى لانشاء أول منطقة حرة لتصنيع الأدوية
كتب وليد عبد السلام
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التقى اليوم الدكتور أحمد كيلانى، رئيس مجلس إدارة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة، وفدا من رجال الأعمال الكازاخ برئاسة زياد الدين كاسانوفو لبحث إنشاء أول منطقة صناعية مصرية حرة لإنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية .
 
وقال كيلانى، لـ"اليوم السابع"، إن التعاون بين الجانبين المصرى والكازاخى مستمر ولا ينقطع تعزيزا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستثمار والتوسع الصناعى العالمى، مشيرا الى أنه مرمع انشاء أول منطقة حرة صناعية لإنتاج الأدوية فى كازاخستان برأس مال 20 مليون دولار باجمالى استثمارات 32 مليون دولار.
 
وأضاف رئيس مجلس ادارة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة، أن التعاون الكازاخى المصرى يأتى بناء على توصيات اللجنة المصرية الكازاخية المشتركة للتعاون الفنى والعلمى والاقتصادى التى انعقدت من 8 الى 9 مارس 2017 ، مضيفا أن ذلك ياتى أيضا استكمالا للتوجيهات التى أعقبت زيارة الرئيس إلى كازاخستان فى الفترة من 26 الى 27 فبراير 2016 .
 
وأوضح كيلانى أن التعاون سيستمر للدفع بعجلة الاقتصاد وسد حاجة البلاد من الأدوية المختلفة خلال الفترات المقبلة .
 
 
 
 
 

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الصحة

المهن الطبية

كازاخستان




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