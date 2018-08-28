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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:38 ص
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"الملابس الجاهزة": اكتمال مجلس الادارة وإعلان المكتب التنفيذى قريبا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:00 ص
"الملابس الجاهزة": اكتمال مجلس الادارة وإعلان المكتب التنفيذى قريبا ملابس
كتبت – منى ضياء
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قال محمد عبد السلام، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أنه سيتم إعلان تشكيل المكتب التنفيذى للغرفة، والذى يتضمن رئيس مجلس إدارة الغرفة ووكلاءه، خلال أيام عقب صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد أسماء الخمس أعضاء المعينين بمجلس إدارة الغرفة.
 
وأكد عبد السلام لـ" اليوم السابع " ، أن القرار الوزارى المرتقب متوقع صدوره خلال الأسبوع الجارى أو المقبل على أقصى تقدير، ليكتمل بعده مجلس إدارة الغرفة.
 
وكانت انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة، قد أجريت فى يونيو الماضى، وانتهت بفوز العشرة مرشحين بالانتخابات بالتزكية، وهم  "محمد عبد السلام، محمد عبد الحى قاسم، فاضل محمد غزال مرزوق، أحمد فوزى عبد الوهاب، بهية مدحت نظيم، حسام حسن جبر، إيهاب سيد العسكرى"، عن شعبة الملابس الجاهزة،  وعادل غانم"  عن شعبة مستلزمات الإنتاج، وكل من "حمدى الطباخ، وليد الكفراوى" عن شعبة المفروشات المنزلية، على أن يتم تعيين 5 أعضاء لاحقا بعضوية المجلس من قبل وزير التجارة والصناعة، بحيث يكتمل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بـ 15 عضوا.
 
 

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