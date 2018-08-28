المشاركون بمنتدى الشباب العالمى يزورون الكنيسة المعلقة بالقاهرة

كتبت سارة علام

زار أعضاء ملتقى الشباب العالمي اليوم مصر القديمة، حيث زاروا كنيسة العذراء المعلقة، واستقبلهم آباء الكنيسة وقدموا لهم شرحًا سريعًا لمعالمها ثم زاروا دير أبى سيفين للراهبات وأخذوا بركة أبى سيفين والأم إيريني .

وقد التقطت لأعضاء الملتقى صورة تذكارية شكلوا بها لوحة فنية بديعة، بينما حرص الشباب على التقاط العديد من الصور في مختلف الأماكن التى زاورها فى المعلقة ودير أبى سيفين وغادروا المكان فى طريقهم لاستكمال رحلتهم لمعالم القاهرة السياحية.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد افتتح مساء السبت الملتقى العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشارك في فعالياته، التي تستمر أسبوعًا، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وبعض من الرموز المصرية.

يعد الملتقى الذى يأتى بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحى جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر المميزة.