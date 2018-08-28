القليوبية تستعد للاحتفال بعيدها القومى.. ومسيرة شبابية بمشاركة المحافظ

تحتفل محافظة القليوبية الخميس المقبل بالعيد القومى للمحافظة، الذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة.

وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى نظرا لموقعها الجغرافى المتميز، ولذلك كانت دائما موضع جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين فى مصر قديما وحديثا

واختير إلى عهد قريب يوم 11 إبريل عيدا قوميا للمحافظة، لأنه اليوم الذى وضع فيه حجر الأساس لقناطر محمد على باشا، ثم عدل إلى يوم 30 من أغسطس لأنه اليوم الذى يواكب الافتتاح سنة 1868 م، وتعد القناطر من مميزات المحافظة، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق، كما أن بها متحف الرى الذى يضم نماذج مختلفة لوسائل ومشروعات الرى منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، ومجسمات للسد العالى والقناطر والسدود المقامة على نهر النيل من منبعه وحتى مصبه.

وتنظم المحافظة برنامجا متميزا للاحتفال بالعيد القومى يبدأ من يوم 30 أغسطس حتى الثالث من سبتمبر المقبل، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة مسيرة شبابية، تبدأ من استاد مدينة بنها تضم فرقة موسيقى نحاسية، وحملة إعلام المشاركين ويشارك فيها (مجموعة الكشافة - شباب الجامعة - طلبة المدارس - الشرطة) فضلا عن سيارات الزهور وسيارات الحماية المدنية، بالإضافة إلى انطلاق اختراق الضاحية من أمام المحافظة، يليها دورى المصالح الحكومية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى.

كما ينظم قصر ثقافة مدينة بنها احتفالية اليوم تضم معرضا للفنون التشكيلية وعرض التنورة وموسيقى نحاسية وفرقة الجامعة للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، وينظم قصر الثقافة أيضا احتفالية كبرى تضم جلستين للأدباء باسم (السرد والحكى فى القليوبية) على مدار اليوم، كما سيتم نقل صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها على الهواء مباشرة يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس بحضور الدكتور محمد جمعة وزير الاوقاف.

ومن المقرر أن يوجه اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، الدعوة شارك لـ3 محافظين سابقين، فى الاحتفالات التى تقيمها محافظة القليوبية، احتفالًا بعيدها القومى، عرفانًا من المحافظة بجهودهم البناءة فى تنمية الإقليم، حيث سيتم تكريم المحافظين المشاركين.

كما أنه من المقرر أن يتم وضع شاشة عملاقة أمام المحافظة لاستعراض ما تم إنجازه خلال العام الحالى واستعراض ابرز المشروعات التنموية التى تسعى المحافظة فى الانتهاء منها فى قطاعات الصحة والتعليم والطرق والرى والكبارى والكهرباء، والشباب والرياضة، ومياه الشرب، والتى تفقدها اللواء محمود عشماوى خلال الفترة الاخيرة، حيث أوشك العديد منها على الدخول للخدمة للتيسير على أبناء المحافظة.

كما سيتم تنفيذ مهرجان ألعاب ترويحية فى حضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومسابقات رياضية خفيفة وعروض رياضية؛ ثم توزيع الجوائز على المشاركين؛ وذلك بحديقة صقلية نهاية الكورنيش بمشاركة جميع المواطنين المتواجدين بالحديقة.