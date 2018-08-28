القبض على نائب كبير القضاة فى كينيا فى إطار تحقيقات فساد

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قال نور الدين حاجى رئيس النيابة العامة الكينية، إنه أمر بإلقاء القبض على فيلومينا مويليو نائب كبير القضاة بسبب مزاعم إساءة استغلال منصبه وتقاضى رشوة.

وأضاف حاجى، وفقا لشبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القبض على مويليو حدث بصورة مستقلة.

وكان الرئيس الكينى أوهورو كينياتا قد حذر من اتخاذ إجراء ما - لم يحدده حينها - ضد الهيئة القضائية، بعدما قضت المحكمة العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التى جرت، العام الماضى، وأسفرت عن فوز كينياتا آنذاك.

وكان مويليو من بين أربعة قضاة ألغوا فوز الرئيس أوهورو كينياتا وأمروا بإجراء انتخابات جديدة.