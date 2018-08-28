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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:35 ص
خالد صلاح
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العشرات يعتصمون بالبصرة العراقية للمطالبة بتوفير خدمات وفرص عمل

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:00 ص
العشرات يعتصمون بالبصرة العراقية للمطالبة بتوفير خدمات وفرص عمل تظاهرات بالعراق - أرشيفية
أ ش أ
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نظم العشرات من أبناء محافظة البصرة العراقية اعتصاما فى وسط المحافظة، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم.
 
وذكرت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، أن عدد من أبناء محافظة البصرة نظموا اعتصام مفتوح فى ساحة الطيران وسط المحافظة، احتجاجا على الوضع الخدمى وتلوث المياه، مضيفه أن المعتصمين رفضوا زيارة الوفد الوزارى الذى زار المحافظة مؤخرا للاطلاع على واقعها، مشيرة إلى أنهم أكدوا أنه لم يتم تنفيذ مطالب البصرة التى نادى بها أبناؤها حتى الآن رغم الوعود الكثيرة.
 
يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الفترة الماضية، احتجاجات امتدت إلى مناطق واسعة منها للمطالبة بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين فضلا عن القضاء على الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

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