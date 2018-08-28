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الصين تسجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة فى الصيف على مستوى البلاد فى 57 عاما

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:51 ص
الصين تسجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة فى الصيف على مستوى البلاد فى 57 عاما حرارة الشمس - أرشيفية
شنغهاى (رويترز)
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الثلاثاء، أن متوسط درجات الحرارة فى الصين بلغ 22 درجة مئوية هذا الصيف، وهو الأعلى منذ عام 1961.

وذكرت شينخوا نقلا عن تشانج تسو تشيانج، مدير إدارة الإغاثة الطارئة والخدمات العامة فى هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن 55 محطة للطقس فى المجمل سجلت درجات حرارة يومية عالية.

وأضاف تشانج أنه على النقيض من السنوات العادية، كان متوسط درجة الحرارة على مستوى البلاد من يونيو إلى أغسطس، أعلى درجة واحدة واستمر الطقس الأكثر حرارة لفترة أطول وتسبب فى أحوال جوية أكثر شدة.

وأبلغت حوالى 93 محطة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة بشدة فى أقاليم جيلين ولياونينج ومنغوليا الداخلية وسيتشوان وهوبى وشاندونج.

 


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