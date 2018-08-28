السجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سعودى فى مصر القديمة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام، يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سعودى بمصر القديمة.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين عاشور فارس عاشور إبراهيم، 26 سنة، حلاق، ومصطفى كامل أحمد عبد الرحيم، 29 سنة، مشرف مصالح، ومى إبراهيم دسوقى إبراهيم محمد، 24 سنة، خادمة، وشادية سيد مدبولى أبو السعود، 47 سنة، هاربة بسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه عبد العزيز محمد عبد الله العياف وذلك بطريق الإكراه إذ قصدوا مسكنه وبعدما استقبل خادمته المتهمة الثالثة طرق المتهمين الأول والثانى بابه فمكنتهما من الدخول، وما أن أبصرا ضحيتهما حتى هدده الثانى بسنجه وقيده وكمم فاه وأخذ قرينه فى الاستيلاء على الأموال والمنقولات.

كما أظهرت التحقيقات قيام المتهمة الرابعة بإخفاء المنقولات والمتحصل عليها من واقعة السرقة مع علمها بكونها مسروقة.