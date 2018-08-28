"الزراعة الكويتية" تفرض حظرا على استيراد الطيور من ماليزيا وألمانيا

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فرضت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، حظرا مؤقتا على استيراد جميع أنواع الطيور الحية، وبيض التفريخ، والكتاكيت، عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من ماليزيا وألمانيا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور بهما.

وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - أن القرار نص على ضرورة أن تخضع جميع الرسائل حسب نوعها للشروط والضوابط التى تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة، وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطرى بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح البيان أنه سيتم رفض الرسائل المصابة بأى من الأمراض الوبائية والمعدية، بعد فحص العينات فى مختبر الهيئة، على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التى وصلت منها على نفقته الخاصة، دون تحمل الهيئة أى مسؤولية.