الرئيس اللبنانى: الأمن حافظ على الاستقرار ونجح فى تنظيم عودة النازحين

/أ ش أ/

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن مؤسسة الأمن العام، وبالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، استطاعت أن تحافظ على الأمن والاستقرار فى البلاد، وتنفيذ كافة المهام الدقيقة التى كلفت بها بحرفية وفاعلية، وفى مقدمتها تنظيم العودة الآمنة لمجموعات من النازحين السوريين إلى وطنهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى لمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بمناسبة حلول العيد رقم 73 لتأسيس الجهاز.. حيث أثنى "عون" على الجهود التى يبذلها العسكريون من أبناء المؤسسة.

وأضاف "عون" أن الأمن العام فى لبنان حقق إنجازات أخرى على صعيد تنظيم المعاملات العائدة للمواطنين والعرب والأجانب المقيمين فى لبنان أو الوافدين إليه، على نحو شكل نموذجا يحتذى به فى علاقة المواطن بإدارات الدولة التى يجب أن تكون فى خدمته.