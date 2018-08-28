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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:33 م
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الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقيل 15 جنرالا من مناصبهم

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:14 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقيل 15 جنرالا من مناصبهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات الأنباء
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أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما بإعفاء 15 ضابطا فى رتبة جنرالات من مناصبهم فى وزارات الطوارئ والداخلية ودائرة السجون الاتحادية ولجنة التحقيقات، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وبين هؤلاء الجنرالات الذين يطالهم المرسوم نائب وزير الطوارئ فلادلين أكسيونوف ومسؤولون رفيعو المستوى آخرون فى مختلف الأقاليم الروسية.

وأقيل بهذا القرار رئيس الهيئة العامة لوزارة الطوارئ فى مقاطعة تومسك (شرق البلاد) ميخائيل بيجون الذى رُفعت ضده دعوى قضائية بتهمة الفساد.

وعين بوتين رؤساء جددا فى مؤسسات تابعة لأجهزة أمنية فى مناطق متفرقة.

 

 


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