الرئيس الإيرانى يمثل أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة اقتصادية

لندن (رويترز)

حضر الرئيس الإيرانى حسن روحانى جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء، للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التى تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

وهذه هى المرة الأولى التى يستدعى فيها البرلمان روحانى، الذى يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامى المصاعب الاقتصادية.

ويريد المشرعون استجواب روحانى بشأن قضايا تشمل الريال الذى خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضى وضعف النمو الاقتصادى وارتفاع معدل البطالة.