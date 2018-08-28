video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الدكتورة رانيا المشاط: عودة عروض ديزني لايف لمصر شهادة ثقة للسياحة المصرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:47 م
الدكتورة رانيا المشاط: عودة عروض ديزني لايف لمصر شهادة ثقة للسياحة المصرية وزيرة السياحة رانيا المشاط
كتب : آمال رسلان - مصطفي عبد التواب - تصوير حسين طلال
إضافة تعليق
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن إطلاق احتفالية الترفيه مع ديزنى دليل على أن مصر بها الأمن الكافى لجذب السياحة.
 
 
وأضافت المشاط خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عودة عروض ديزني لايف لمصر، اختيار شركة ديزنى للعودة لمصر بما تحمله من تاريخ هو شهادة ثقة لمصر.
 
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن وزارة السياحة تحاول خلق أجندة ترفيهية لمصر خلال الفترة الحالية، لأنها تخلق منتجا متنوعا لأى سائح على أرض مصر، مؤكده أن مصر تطلق الأجندة كاملة 2019 بما يخلق طلبا على السياحة المصرية.
 
 
 
وأوضحت خلال كلمتها بحفل عودة عروض ديزني لايف لمصر المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة، أن من أهم العناوين ضمن حملة الترويج للسياحة والتى تطلقها الوزارة قريبًا هي "الناس للناس"، حيث يقدر الآخرون معرفة ما تقدمه الثقافة المصرية للبشرية، وانفتاح مصر وثقافتها على العالم.
 
 
وأكدت المشاط أن هذه الفعاليات تزيد من فرص مصر السياحية، لحين إطلاق الأجندة فى 2019.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رانيا المشاط تواصل دعم السياحة المصرية بتفقد أعمال تطوير "رأس محمد"

عروض ديزنى

وزارة السياحة

السياحة المصرية

اخبار مصر

ديزني




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة