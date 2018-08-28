الدفاع الأمريكية: نهدف لنقل الصراع باليمن إلى مفاوضات برعاية الأمم المتحدة

قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء إن هدف أمريكا هو نقل الصراع باليمن إلى مفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

كما أكد ماتيس أن أمريكا أجرت اتصالات فعالة مؤخرا مع روسيا بشأن الأسلحة الكيماوية فى سوريا.