الرئيسية أخبار عربية الدفاع الأمريكية: نهدف لنقل الصراع باليمن إلى مفاوضات برعاية الأمم المتحدة الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:31 م وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس رويترز إضافة تعليق قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء إن هدف أمريكا هو نقل الصراع باليمن إلى مفاوضات برعاية الأمم المتحدة. كما أكد ماتيس أن أمريكا أجرت اتصالات فعالة مؤخرا مع روسيا بشأن الأسلحة الكيماوية فى سوريا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. أنور قرقاش: حفظ المنطقة من التغول الإيرانى أولويات التحالف فى اليمن اليمن والأمم المتحدة تبحثان دعم وحماية النازحين التحالف العربى : بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية فى اليمن "قطريليكس" تفضح خطط تميم باختراق جبال اليمن ونشر الإرهاب فى الرياض أمريكا ماتيس الدفاع الأمريكية اليمن الأمم المتحدة هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا 4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير "بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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