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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:10 م
خالد صلاح
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الخطوط الهندية تضع استراتيجية لـ"خفض التكاليف" بعد خسائر الربع الأول

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:44 م
الخطوط الهندية تضع استراتيجية لـ"خفض التكاليف" بعد خسائر الربع الأول جت ايروايز الهندية - ارشيفية
رويترز
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تكبدت "جت ايروايز" أكبر شركة لخدمات الطيران الشاملة فى الهند ثانى خسارة فصلية على التوالى وقالت إنها ستضخ أموالا وتخفض التكاليف بما يزيد على 20 مليار روبية خلال عامين.

 

كانت الشركة، التى تملك الاتحاد للطيران جزءا منها، تواجه صعوبات مالية لكنها قالت إنها واثقة من أنها يمكنها أن تخفض التكاليف دون تعطيل أنشطتها، نافية تقارير بأنها أبلغت موظفيها بأن السيولة تنفد لديها.

 

ومنيت جت بخسارة قدرها 13.23 مليار روبية هندية (188.76 مليون دولار) فى الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، مقارنة مع ربح بلغ 535 مليون روبية قبل عام، وذلك على الرغم من ارتفاع إيراداتها من العمليات 6.4%.

 

وقالت الشركة فى بيان إن الربحية تأثرت سلبا بانخفاض قيمة الروبية وارتفاع أسعار النفط العالمية 36%.

 

وأضاف البيان أن الشركة ستضخ أموالا وتقلص الدين لتخفض تكاليف الفائدة، لكنه لم يخض فى تفاصيل حجم الأموال التى ستضخها الشركة.

 

وتخطط الشركة أيضا لتسييل بعض أصولها.


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