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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:59 م
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الجيش اليمنى مدعوم بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية شمال الشريجة بتعز.. صور

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:27 م
الجيش اليمنى مدعوم بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية شمال الشريجة بتعز.. صور الجيش اليمنى
إيمان حنا
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شنت قوات الجيش الوطنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية والمقاومة الشعبية، اليوم، هجومًا عنيفاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثى الانقلابية فى منطقة الشريجة شمالي محافظة لحج وفى الراهدة جنوبى شرق تعز.

معارك اليمن
معارك اليمن

 

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، على أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير مفرق السحى وتبة العصيدة وتبة المدورة وكافة المرتفعات المطلة على خط الشريجة الراهدة، وسط انهيار واسع فى صفوف المليشيات.

 

تعز

 

تعز

 

وأسفرت المعارك التي خاضها أبطال الجيش الوطنى بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، عن سقوط عدد من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى خسائر فى المعدات القتالية.

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

 

وبتحرير قوات الجيش لهذه المواقع الاستراتيجية تكون قد أمّنت الطريق الرابط بين مناطق مركز الضاحى والسحى بالخط العام وهى مغلقة منذ أكثر من أربع سنوات، وكذا تأمين الخط العام الرابط بين الشريجة الراهدة بتعز.

معارك تعز
معارك تعز

 


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