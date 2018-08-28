الجيش السورى يسيطر على سد "هاطيل" فى السويداء

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سيطرت وحدات من الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، على سد هاطيل؛ أهم مصادر تنظيم "داعش" الإرهابى المائية، فى عمق بادية السويداء الشرقية، وذلك خلال عملياتها لملاحقة إرهابيى التنظيم فى البؤر المتبقية من تلول الصفا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدات الجيش والقوات الرديفة العاملة على اتجاه تل أبوغانم وأم مرزخ، حققت تقدما جديدا خلال عملياتها المتواصلة ضد فلول إرهابيى تنظيم "داعش" المتحصنين فى تلول الصفا بعمق البادية، وسيطرت على سد هاطيل شرقى منطقة أم مرزخ بنحو 30 كم، وذلك بعد تكبييد مسلحى التنظيم خسائر بالعتاد والأفراد.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش عززت انتشارها على محور قبر الشيخ حسين بعد السيطرة على المزيد من المساحات فى الجروف الصخرية المعقدة باستخدام الوسائط النارية المناسبة والرمايات الدقيقة التى أسفرت عن تدمير عدد من أوكار وتحصينات إرهابيى التنظيم.