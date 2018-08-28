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التموين تنفى فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها يوميا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:51 م
التموين تنفى فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها يوميا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، تُفيد فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

 
وأكدت وزارة التموين، أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هى تماماً، ولن ولم يتم المساس بها فى حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم، مُشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز، باعتبارها حق أصيل من حقوقهم، ولهم كافة الحرية فى صرفها فى أى وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.
 
وتابعت الوزارة، أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد فى الدعم المخصص لرغيف الخبز‏، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده منالخبز والنقاط حتي لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التى لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكياً، كنقاط خبز ولن يضيع حق أى مواطن فى أى رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهرى.

 
 
 

 


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