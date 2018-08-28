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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:05 م
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"التموين" تطلق القافلة 37 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:58 م
"التموين" تطلق القافلة 37 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
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أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، القافلة رقم 37 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالى المحافظة، بأسعار مخفضة من خلال منافذ الشركة، حيث تضمنت القافلة منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين ومحافظة شمال سيناء.
 
 
وقال المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لليوم السابع، إن القيادة السياسة تولى اهتماما بتوفير السلع فى جميع المناطق والدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه باستمرار توفير كافة المنتجات لمحافظة شمال لسيناء بجانب توفير السلع لكافةالمحافظات، لافتا إلى أنه تم اطلاق القافلة رقم 37  تتضمن  مواد غذائية ولحوم ودواجن إلى محافظة شمال سيناء تتضمن كل السلع والمواد الغذائية، كما يتم توفير مخزون استراتيجى من السلع واللحوم والدواجن للمحافظات الحددوديةٌ لمدة تتراوح من 4 الى 6 أشهر بشكل مستمر .
 
 
 
 

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التموين

قافلة مواد غذائية

شمال سيناء

المحافظات الحدودية




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