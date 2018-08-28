البيئة: الفلاح عرف قيمة قش الأرز.. و19 مشروعا للاستفادة من مخلفات الزراعة

الدقهلية شريف الديب

قالت الدكتورة ياسمين صلاح فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم تصنيع 200 مفرمة جديدة، بالمصانع الحربية، وذلك من أجل توزيعه على الأماكن التى لم يستطيع أن تقوم بكبس قش الأرز، وسوف يتم توزيعه على حسب الاماكن الاكثر احتياجا.

وأشارت فؤاد، على هامش زيارتها لمحافظة الدقهلية، للتنسيق والحد من تلوث البيئة والسحابة السوداء، إلى أن الفلاح عرف قيمة قش الأرز الاقتصادية والعائد منه، فقد وصل عائد الفدان الواحد 750 جنيها، وهدفنا من الزيارة للمحافظة هو دعمنا للمزارع، واكدت الوزيرة على وضع استراتيجية جديدة مع وزارة الزراعة، من أجل التوعية والاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية المخنلفة، وهناك 19 مشروعًا فى وزارة البيئة، للاستفادة من تلك المخلفات، ووضعه على الخريطة الاستثمارية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصنع سماد طلخا تحت المراقبة، لحين إصلاح وتعديل الوحدات لتقليل الانبعاثات الصادرة منه.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، إن محافظة الدقهلية حققت نجاحا العام الماضى فى مواجهة السحابة السوداء، كما أنه تم الالتزام من قبل الفلاحين بالمساحات المقررة لزراعة الأرز، وهو ما له من أثر كبير فى الحفاظ على المياه، وعدم ظهور مشكلة نقصها، مطالبًا من جميع المزارعين بالإبلاغ عن المخالفين، متابعًا: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".