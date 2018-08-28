الائتلاف الرباعى الكردى: سنعمل على إيجاد حلول جذرية بين بغداد وكردستان

/أ ش أ/

أكد عضو فى الائتلاف الرباعى الكردى مثنى أمين اليوم الثلاثاء ، أن الائتلاف سيعمل على إيجاد حلول جذرية للمشاكل بين بغداد وإقليم كردستان وضمان الحقوق الدستورية.

وقال أمين ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ : أن الائتلاف سيعمل على خلق رؤية موحدة للتفاوض مع بغداد ضمن مراحل تشكيل الحكومة المقبلة .. مضيفا أن القوى السياسية الأربع المعارضة فى إقليم كردستان تباحثت خلال الفترة السابقة حول جميع التحديات التى تحيط بوضع الإقليم خصوصا والعراق عموما.

وشدد على أن أبواب الائتلاف الرباعى الكردى مفتوحة أمام جميع الأطراف الراغبة بالانضمام إليه والحوار مع الشركاء فى الإقليم لخلق توافق وتصالح مجتمعى وتقديم رؤية مشتركة فى بغداد.

وعلى صعيد متصل .. أكد عضو الحزب الديمقراطى الكردستانى العراقى صبحى المندلاوى أن اجتماع القوى الكردستانية مع الوفد الرباعى من (الحكمة وسائرون والوطنية والنصر) لم يتمخض عنه أى اتفاق نهائى .. مبينا أن الحزبين الكرديين الرئيسين ليسا متعجلين بفكرة الانضمام إلى أى محور سياسي.

وقال المندلاوى - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" - أن الاجتماعات والحوارات السياسية بين القوى الفائزة ارتفعت وتيرتها منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.. مبينا أن رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى أبلغ وفد التحالف الرباعى بالثوابت والمبادئ التى طالما تم الحديث والإعلان عنها بمناسبات عديدة وهى الشراكة والتوافق والتوازن.

وأضاف أن جميع المبادئ التى طرحت من البارزانى تعتمد على تطبيق الدستور بشكل واضح وهى أصبحت المشروع التفاوضى للحزب بعد الاتفاق مع الاتحاد الوطنى الكردستاني.. قائلا : "إن مشروعنا الذى طرحناه على الوفد الرباعى تم طرحه سابقا على الفتح ودولة القانون وهدفنا إيجاد أرضية مناسبة لتقليل الأخطاء والأزمات المتكررة التى جرت وتجرى بالساحة السياسية".

وأوضح أن اجتماعات الوفد الرباعى مع القوى الكردستانية لم يتمخض عنها أى اتفاق نهائى وستكون هناك اجتماعات أخرى مع الوفد الرباعى وكذلك مع الفتح ودولة القانون وبعدها سيتم إنضاج الصورة لإعلان الجهة التى سينضم لها الحزبان الكرديان الرئيسيان بالإقليم .. مشددا على أن هناك رؤية مشتركة أيضا بهذا الشأن مع القوى السنية المتمثلة بالمحور الوطنى وتم الاتفاق على أن يكون هناك تطابقا بالرؤى ضمن المشروعين المقدمين من الكرد والسنة.

وكانت أحزاب المعارضة الكردية قد أعلنت أمس الاثنين عن تشكيل ائتلاف رباعى فى البرلمان العراقى فيما وصل وفد من التحالف الرباعى (الوطنية وسائرون والنصر والحكمة وصل) أمس إلى أربيل للتباحث مع الحزبين الرئيسين بالإقليم حول تشكيل الكتلة الأكبر.