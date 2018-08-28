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الإعدام شنقا لـ 6 متهمين فى قضية "التعدى على كمين الخصوص"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:09 م
الإعدام شنقا لـ 6 متهمين فى قضية "التعدى على كمين الخصوص" المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لـ 6 متهمين فى اتهامهم بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، مأ أسفر عن استشهاد فرد شرطة وإصابة آخرين.
 
وتضم قائمة المتهمين كلا من إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبرى حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد ،وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقى سمير شوقى، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن على عبد الحليم .
 
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول فى 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة  فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية و تدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة .
 
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادى عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدى والاغتيال، كما شرعوا فى اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص .
 
 
 
 
 

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التعدى على كمين الخصوص

إحالة المتهمين بكمين الخصوص للمفتى

كمين الخصوص

المستشار شعبان الشامى

جنايات القاهرة

الارهاب

محاكم مصر




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