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"الأوقاف" تعلن توزيع أكثر من 550 طن لحوم أضاحى هذا العام

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:05 م
"الأوقاف" تعلن توزيع أكثر من 550 طن لحوم أضاحى هذا العام توزيع لحوم الاضاحى
كتب إسماعيل رفعت
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أكدت وزارة الأوقاف، أنها رفعت كمية التعاقد بشأن صكوك الأضاحي إلى نحو  ثلاثة آلاف رأس من البقر بما يزيد على 550 طنا من اللحوم المشفاة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ذلك إضافة إلى ما قامت به بعض مجالس إدارات المساجد الكبرى من جهود إضافية، حيث قامت جمعية مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) وحدها بذبح عشرة رءوس من البقر وتوزيعها على المستحقين، وكل ذلك يجعلنا نتوجه بكل الشكر والتقدير لمن أولونا ثقتهم .

 وشددت الوزارة على أن الخير في أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم) إلى يوم القيامة ، وأن هذا الشعب المصري العظيم سيظل معدن النبل والكرم والعطاء والتكافل والتراحم إلى يوم الدين .

 كما توجه وزير الأوقاف الدكتور  محمد مختار جمعة، بكل الشكر والتقدير إلى قيادات الأوقاف والعاملين بها الذين يثبتون دائما أنهم على مستوى المسئولية ودرجة عالية من الكفاءة في كل ما يسند إليهم من مهام دعوية أو مشاركة مجتمعية .

 

 


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