الأبنية التعليمية بأسيوط تعلن استلام 47 مدرسة جديدة بتكلفة 197 مليون جنيه

أسيوط ـ محمود عجمي

واصلت هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس فضلا عن إنشاء عدد من المدارس الجديدة لتقليل كثافة الطلاب بالفصول بمختلف مناطق أسيوط.

قال المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة أسيوط بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنه تم استلام 47 مدرسة جديدة بإجمالى عدد فصول 1731، وبتكلفة 197 مليون و200 ألف جنيه ؛ كما يجرى حاليًا العمل على إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالى عدد 199، وبتكلفة 60 مليون و400 ألف جنيه.

وأوضح "عبدالفتاح" أنه 30 مدرسة جارى العمل بها "منحة المانية" بإجمالى عدد فصول 418، وبتكلفة 243 مليون و200 جنيه، كما يوجد 15 مدرسة تم الطرح والترسية وجار تسليم الموقع بأجمالى عدد فصول 307، وبتكلفة 116 مليون و500 ألف جنيه؛ كما يوجد عدد 3 مدارس جارى الطرح "منحة ألمانية" بإجمالى عدد فصول 33، كما يوجد 77 مدرسة بإجمالى عدد فصول 1180، جارى الطرح، ضمن الخطة الموحدة لعام 2018/2019.



المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة أسيوط بالهيئة العامة للأبنية التعليمية































