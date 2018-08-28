اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الإثنين، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفيتنامى "تران داى كوانج" جلسة مباحثات مثمرة، تناولت سُبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة.



