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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:35 م
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اضبط مخالفة.. عمود كهرباء آيل للسقوط لتعرضه للتأكل والصدأ بقرية العليمات بقنا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:35 م
اضبط مخالفة.. عمود كهرباء آيل للسقوط لتعرضه للتأكل والصدأ بقرية العليمات بقنا العمود الآيل للسقوط
قنا - وائل محمد
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" وجود عامود إنارة آيل للسقوط بقرية العليمات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا نتيجة تعرضه للتأكل والصدأ من الأسفل، مما يهدد حياة المارة من الكبار والأطفال.
 
 
وطالب الأهالى، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وخالد عويس رئيس مجلس أبو تشت وشركة الكهرباء بسرعة تغيير عمود الكهرباء قبل أن تقع كارثة تنتهى بموت أشخاص نتيجة سقوط عمود الكهرباء فى أى وقت.
 
 
وقال طارق عطا أحد أهالى القرية: "لقد قمنا بإخطار مجلس المدينة أكثر من مرة، وهذا العمود يمثل خطرا كبيرا فى حالة سقوطة على المارة نتيجة تعرضه للتأكل والصدأ من الأسفل ويجب على المسؤلين أن يتداركو الخطر والكارثة قبل حدوثها".
 

 


 


 


 


 


 

 


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