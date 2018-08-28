استكمال حملة النظافة المكبرة بمداخل محافظة المنوفية

وجـه الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية باستكمال حملة النظافة المكبرة لرفع المخلفات والقمامة بنطاق المحافظة لإعادة المظهر الحضارى والجمالى لإحداث تغيير واضح فى مستوى النظافة يشعر به المواطن.

وأشار مختار، إلى استكمال حملة النظافة على مدخل المحافظة بطريق ( مصر - إسكندرية الزراعي)وطريق قويسنا – شبين الكوم، حيث قامت الحملة برفع الأتربة والمخلفات من طريق عرب الرمل – قويسنا، وطريق كفر الشيخ إبراهيم – بنها السريع، فضلا دهان أرصفة طريق قويسنا – شبين الكوم ومدخل حى شرق مدينة شبين الكوم وتشجير مدخل العاصمة.

وشدد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة النظافة وتلقى تقارير عن مؤشرات الأداء من حملات النظافة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى حل مشكلة النظافة ورفع المخلفات ونشر الوعى لإعادة المظهر الحضارى فى كافة شوارع وميادين المحافظة.