استكمال إنشاءات العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دمياط العام

دمياط - معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن إدراج مبلغ 10 ملايين جنيه لميزانية وزارة الصحة، كقيمة مالية أولية لاستكمال الإنشاءات بالعيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دمياط العام، وذلك بعد توقف المشروع لفترة طويلة.

حيث تم اعتماد مبلغ 7.5 مليون جنيه لأعمال الإنشاءات بالإضافة إلى مبلغ 2.5 مليون جنيه للتجهيزات كمبالغ مبدئية تزيد بناء الاحتياجات أثناء التنفيذ.

الجدير بالذكر أن الأعمال داخل المستشفى كانت متوقفة تماما ولكنها وصلت نسبتها إلى 65% بفضل تعاون المحافظ مع وزير الصحة الحالى والسابق والتى ومن المتوقع أن تصل نسبة الأعمال إلى 100% وافتتاح العيادات ووحدة الغسيل الكلوى بنهاية العام المالى الحالى.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع دكتور محمد بدران مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بدمياط.

ومن جانب آخر وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تعليماته للمهندس محمد عسل رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بالتعاون مع مديرية الطرق وشركة المقاولين العرب لنقل خط المياه الناقل لمدينة رأس البر حتى لا يتعارض مع اعمال الإحلال على الطريق وإعادة تكسير مرة اخرى، وذلك بتكلفة 270 مليون جنيه.

حيث يعد نقل خط المياه انجاز كبير للمحافظة والذى يسهم بدوره فى فصل رأس البر عن مراكز ومدن المحافظة مما يؤدى إلى عدم تأثر ضغوط المياه بداخلهم باستهلاك المصطافين وتحسين ضغوط المياه بكفر البطيخ وكفر سعد والسنانية.