ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الإيبولا فى الكونغو الديقمراطية إلى 75 حالة

/أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية أن حصيلة ارتفاع الوفيات بسبب حمى الإيبولا النزفية فى شرق البلاد بلغ 75 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الكونغولية فى آخر نشرة لها حول الوضع الوبائى - نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء مقتطفات منه - إنه تم رصد 111 حالة مصابة بالحمى النزفية فى المنطقة حيث كانت آخر حصيلة بلغت 55 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنه يوجد لديها 47 حالة وفاة من بين 83 حالة مصابة بالفيروس من خلال الفحوص المختبرية بالإضافة إلى 28 حالة وفاة احتمال تكون ناجمة عن فيروس الإيبولا معظمها مسجل قبل إعلان الوباء فى الأول من أغسطس.. مشيرة إلى أنه تم تطعيم 4130 شخصا منذ 8 أغسطس الجاري، كما تتابع أيضا مع 2445 حالة (الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بالفيروس).

وأوضحت أن هناك أيضا 18 حالة تم علاجها و18 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و10 حالات مشتبه فيها قيد إجراء الاختبارات وفقا للإدارة العامة للسيطرة على الأمراض ولم يتم تسجيل أى حالة جديدة اعتبارا من 26 أغسطس الجاري.

ومن جانبهم، طلب عدد من ممثلى المجتمع المدنى من السلطات فى البلاد إرجاء بدء العام الدراسى المقرر فى 3 سبتمبر القادم فى أرض "بيني" كإجراء وقائي.

يذكر أن وباء الإيبولا يعد العاشر من نوعه يضرب البلاد منذ عام 1976 وظهر على وجه الخصوص فى منطقة "بيني" شمال ولاية "كيفو" وهى منطقة نشاط الجماعات المسلحة التى تهدد المدنيين.