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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:20 ص
خالد صلاح
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إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة بأبو فليو بالمنيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:12 ص
إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة بأبو فليو بالمنيا حملة ازالة - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة للقانون 119 بقرية أبوفليو، والتحفظ على مواد ومهمات البناء، وتحرير محاضر لهم، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، لوقف البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالتى تعد على أرض زراعية، بقريتى نزلة عبيد والحوارتة بمنطقة شرق النيل.
 
من جانبه قال محمد سيد رئيس المركزان، الوحدة المحلية نفذت حملة نظافة ورفع مخلفات صلبة من قرية أبوفليو وطريق طراد النيل بداية من قرية نزلة حسين جنوبا حتى قرية نزلة عبيد، كما وافقت الوحدة المحلية على تركيب عدد 10 عدادات مرافق بدائرة الوحدة.
 

 


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