إقلاع 19 رحلة داخلية لمصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء انطلاق 19 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها في إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 7 رحلات أخرى إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وشهد المطار تسيير شركة مصر للطيران 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و5 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ ورحلتين إلى كل من الأقصر وأسوان بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسي علم وبرج العرب لتقل 1142 سائحا.

كما أقلعت من مطار القاهرة الدولي أيضا 4 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وكان على متنها 521 سائح، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.