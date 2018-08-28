إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بدراجة بخارية بطريق قنا-قوص

قنا- هند المغربى- وائل محمد

أصيب 3 أشخاص، عصر اليوم الثلاثاء، بحادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة مع دراجة بخارية، وذلك بطريق قنا- قوص الزراعى الشرقى، جنوبى المحافظة



تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة كلا من "محمد حسن، وأحمد على، وجمال صبرى"، بكسور وكدمات وجروح، وذلك جراء حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة أجرة ميكروباص، وذلك فى طريق "قنا-قوص" الزراعى الشرقى جنوبى المحافظة، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحيقات.