video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بدراجة بخارية بطريق قنا-قوص

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:06 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بدراجة بخارية بطريق قنا-قوص حادث تصادم - صورة أرشيفية
قنا- هند المغربى- وائل محمد
إضافة تعليق

أصيب 3 أشخاص، عصر اليوم الثلاثاء، بحادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة مع دراجة بخارية، وذلك بطريق قنا- قوص الزراعى الشرقى، جنوبى المحافظة 

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة كلا من "محمد حسن، وأحمد على، وجمال صبرى"، بكسور وكدمات وجروح، وذلك جراء حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة أجرة ميكروباص، وذلك فى طريق "قنا-قوص" الزراعى الشرقى جنوبى المحافظة، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة ركاب بطريق قنا - نقادة الصحراوى

قنا

تصادم سيارة ميكروباص بدراجة

حادث تصادم

اخبار الحوادث




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة