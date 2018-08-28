إزالة 36 تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل وضبط 100 مخالفة مرافق فى قنا

شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والصرف بدائرة مركز قنا وبندر قنا بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ يفيد شن حملة مكبر لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ونهر النيل أسفرت عن تنفيذ 36 حالة تعدٍ متنوعة بمراكز المحافظة لإعادة الانضباط للشارع القنائى.

كما شن حملة مرافق على وسط المدينة ونتطقة مزلقان سيدى عبد الرحيم القنائى وشارع الجمهورية، أسفرت عن ضبط 100مخالفة مرافق تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.