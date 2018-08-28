video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة 10مسئولين بمكتب تأمينات إلى المحاكمة التأديبية لإهدارهم 1.9مليون جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:04 ص
إحالة 10مسئولين بمكتب تأمينات إلى المحاكمة التأديبية لإهدارهم 1.9مليون جنيه النيابة الإدارية-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 متهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية التورط فى إهدار المال العام بقيمة مليون و428 ألف جنيه، والذين تم تحصيلهم خلال تحقيقات النيابة الإدارية وكذا تورطهم فى إهدار مبالغ مالية أخرى بلغت قيمتها 483 ألف جنيه.
 
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المتهمين هم رئيس قسم الحجز والتحصيل بمكتب المقاولات للتأمينات، ومديرة مكتب المقاولات للتأمينات، وأخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية وكلهم بالمنصورة، بالإضافة إلى رئيسة قسم الحسابات وأخصائى بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، وكذلك مسئولة بقسم المعلومات ومراجع حسابات، ومراجعين اثنين بقسم المراجعة (أحدهما على المعاش حاليًا) بمكتب المقاولات بالمنصورة، ومدير الشئون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية.
 
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات، والتى كشفت عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية، كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المبانى والتى تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة.
 
وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء تحقيقات النيابة فى القضية تم تدارك معظم المخالفات وتم تحصيل تلك المبالغ والتى بلغ إجمالها مليون و428 ألف جنيه.
كما تبين من التحقيقات قيام المتهم الأول بتسوية بعض المستحقات الخاصة بالهيئة طرف أحد المقاولين بأقل من المستحق للهيئة وقيامه بفتح تلك الملفات والتوقيع عليها رغم أنها خارج النطاق الجغرافى لمكتب التأمينات وحال كونه غير مختص بالتسوية، وقيامه بالتسوية بأقل من المستحق للهيئة وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً.
 
كما قام المتهم الأول بتحصيل قيمة التأمينات المستحقة عن طريق التقسيط على دفعات رغم عدم اختصاصه بذلك، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل قيمة التأمينات المستحقة قِبل بعض المواطنين والمستحقة لمكتب المقاولات للتأمينات، اكتفاءً منه بتحرير إخطار للمواطنين الوارد أسمائهم بالكشوف ولم يقم باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى حال عدم السداد كما هو مقرر قانوناً، الأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المشار إليها سابقاً.
 
وقام المتهمون من الثالث إلى الخامس بتسوية المستحقات التأمينية الخاصة بالهيئة طرف عدد من المقاولين بأقل من المستحق للهيئة الأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل تلك المبالغ، فيما أهمل المتهمون الثانية والسابعة والثامنة وحتى العاشرة فى المراجعة والإشراف على أعمال باقى المتهمين مما ترتب عليه عدم اكتشاف الأخطاء فى التسويات والمخالفة للتعليمات، الأمر الذى نتج عنه فروق مالية مستحقة للهيئة.
 
وحررت المتهمة السادسة واستخرجت شهادات التأمين للحساب الختامى رغم كونها غير مستوفاة للاشتراطات اللازمة وذلك بعدم إثبات تاريخ توريد الشهادة وعدم التوقيع عليها باسم واضح ومقروء وذلك لعدد من المقاولين.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة مدير الشئون الاجتماعية السابق بمدينة أبو تيج و8 آخرين للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تضرب الفساد بالتحقيق مع موظفى الدولة المتهمين بالرشوة

النيابة الإدارية

أخبار المحاكم

أخبار الحوادث

مبنى النيابة الإدارية

أخبار المحاكم اليوم

أخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة