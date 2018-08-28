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إحالة طالبين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أستاذة جامعية بالإكراه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:29 ص
إحالة طالبين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أستاذة جامعية بالإكراه محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أحال المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية كلا من عمرو  صادق، ويحيي فاروق، طالبان إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة أستاذة جامعية أجنبية الجنسية في الطريق العام.
 
وتبين من تحقيقات النيابة في القضية رقم 3540 لسنة 2018، أن المجني عليها تدعي زابينا مولر، 53 عاما، ألمانية الجنسية، أستاذ جامعي بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية بمصر، وقالت حال سيرها بدائرة قسم عابدين وتوجهها لاستقلال مركبة مستأجرة فوجئت بدراجة بخارية يستقلها شخصان دنوا منها وأمسكا حقيبة اليد خاصتها فتشبثت بها فقام أحدهما بجذبها عنوة فسقطت أرضا وحدثت إصابتها بجبهتها وسرقا الحقيبة وما حوته من أوراق ومستندات ومبلغ مالي قاصدين السرقة بالاكراه.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين سرقا حقيبة يد وما حوته من أوراق ومستندات ومبلغ مالي قدره ألف جنيه مصري وجهاز اتصال خلوي، خاصين بالمجني عليها «زابينا مولر» وكان ذلك بطريقة الإكراه الواقع عليها حال تواجدها بالطريق العام بأن قاموا بالدنو منها حال انتظارها إحدى سيارات الأجرة وجذب المتهم الأول عنوة حقيبة اليد الخاصة بها وأسقطها أرضا مستقلا دراجة نارية في طريق عام تحمل لوحات رقم «أ م د 5468»، فيما تواجد المتهم الثاني رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره والحيلولة دون ضبطهما وكان من شأن تلك الأفعال أن تبث الرعب في نفس المجني عليها.
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق. 
 

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