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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:06 ص
خالد صلاح
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إثيوبيا تعتقل رئيس منطقة فى الشرق متهما بانتهاك حقوق الإنسان

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:00 ص
إثيوبيا تعتقل رئيس منطقة فى الشرق متهما بانتهاك حقوق الإنسان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد
أديس أبابا (رويترز)
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قال مكتب المدعى العام فى إثيوبيا إن الشرطة ألقت القبض أمس الإثنين، على الرئيس السابق للمنطقة الصومالية بشرق إثيوبيا بتهمة انتهاك لحقوق الانسان وتأجيج اشتباكات عرقية أفضت إلى وقوع وفيات.

وقال رئيس الوزراء أبى احمد، الذى يقود اصلاحات ديمقراطية فى الدولة الافريقية التى يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، يوم السبت إن انتهاكات حقوق الانسان فى المنطقة "تتجاوز ما هو معتقد" وتشمل التعذيب والاغتصاب والقتل.

واضطر رئيس المنطقة، عبدى محمد عمر، إلى الاستقالة فى 6 أغسطس آب بعد اندلاع أعمال العنف فى العاصمة الإقليمية جيجيقا.

ولقى ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وهرب الآلاف من جيجيقا بينما كانت الحشود تنهب ممتلكات الأقليات العرقية وتحرق عددا من الكنائس الأرثوذكسية الإثيوبية.

وقالت السلطات المركزية إن الاضطرابات فى المنطقة أثارها مسؤولون محليون خوفا من اعتقالهم بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية نقلا عن مكتب المدعى العام الاتحادى أن الشرطة الاتحادية "اعتقلت الاثنين عبدى محمد عمر فى منزله بأديس أبابا."

وأضافت "الجرائم التى ارتكبها تشمل، من بين ما تشمل، انتهاك حقوق الإنسان وإذكاء الخلافات على أسس عرقية ودينية" مشيرة إلى أن الشرطة تسعى أيضا لاعتقال مسؤولين أخرين.


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